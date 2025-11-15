أسامة ربيع: 18% زيادة في العائد الدولاري لقناة السويس بالنصف الأول من نوفمبر

18 حجم الخط

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور أول سفينة حاويات من باب المندب إلى القناة منذ عامين يمثل رسالة مهمة للعالم حول استعادة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، بعد فترة من التوترات التي أثرت على حركة الملاحة الدولية.

عودة السفن من باب المندب بعد عامين من التوقف

وقال ربيع، خلال لقائه على شاشة القاهرة الإخبارية: «هذه أول مرة أخرج على مركب قادمة من باب المندب منذ عامين.. الرسالة واضحة بأن المنطقة أصبحت آمنة، وأن الهدنة في غزة مستمرة بضمان الرئيسين السيسي وترامب».

وأوضح أن عبور سفينة CMA العملاقة بهذا الحجم يعكس ثقة شركات الملاحة العالمية في قدرة القناة على تأمين مساراتها من جديد.

جاهزية كاملة بفضل التطوير المستمر

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت جاهزة طوال فترة التراجع في أعداد السفن، بفضل أعمال التطوير والتحديث التي نفذتها الهيئة رغم انخفاض الحركة خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن القناة تستطيع حاليًا استقبال جميع أنواع وأحجام السفن بفضل ما تم تنفيذه من تجهيزات وخطط توسعة.

استمرار الحوافز والتخفيضات للملاحة العالمية

وأكد الفريق أسامة ربيع أن التخفيضات الحالية — ومنها خصم 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن — ستظل سارية لفترة قادمة، على أن تتم مراجعة نسب الخصم وفق مستجدات السوق وعودة الحركة تدريجيًا.

وكشف عن إعداد حوافز إضافية مخصصة لبعض الأحجام والآليات التشغيلية، لتعزيز المنافسة وجذب خطوط ملاحية جديدة.

زيادات قوية في أعداد السفن والحمولات والعائد

وأشار رئيس الهيئة إلى تحسن ملحوظ في حركة العبور منذ بداية سبتمبر، موضحًا أن النصف الأول من نوفمبر شهد زيادة 12% في عدد السفن، وزيادة 16% في الحمولات، وزيادة 18% في العائد بالدولار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حالة الاطمئنان التي سادت بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.