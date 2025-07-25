الطبلاوي للمجود والمنشاوي للمرتل، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الجمعة

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق

وتنقل شعائر صلاة الجمعة على القناه الثانيه من رحاب مسجد الليث بن سعد بالتلفزيون فيها تلاوه قرآنيه مباركه للشيخ محمد محروس طلبة الخطيب الشيخ حمدان محمد يقدمها الاعلامي سمير شهاب من إخراج جمال السعيد علي.

فيما تنقل شعائر صلاة الجمعة على القناة الأولى المصرية وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة صلاة الجمعة من مسجد آل جابر قرية خرسيت مركز طنطا محافظة الغربية يقدمها عيد مهنى القارئ الشيخ محمد عبدالبصير المخرج عمرو نايل

19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سور ة مريم 41 ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الرحمن/ الحاقة 41 ق



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وماتيسر سورتى الأنعام/ الشمس 44 ق



03:14(قبل الفجر) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الحجرات / ق 30ق



و تلاوات المصحف المرتل



الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى المائدة - الأنعام ومدة التلاوة / 28 ق



الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 10:44 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 11:24 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 29 ق



الساعة / 15:16 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 27 ق



الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى الأعراف - الأنفال ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 02:43 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورتى الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / 30 ق



الساعة / 05:22 / تلاوة للقارئ محمد صديق المنشاوى / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / 30 ق





وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمد صديق المنشاوى



الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ الشحات محمد أنور / من الآية 45 من سورة النمل وحتى الآية 37 من سورة القصص / 29:30 ق

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