الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

شارك المتسابق الطفل عمر علي عوض، البالغ من العمر 12 عامًا، اليوم في الحلقة الأولى من برنامج "دولة التلاوة"، حيث أبهر اللجنة والجمهور بأدائه المتميز لآيات من القرآن الكريم، مظهرًا ثباتًا وثقة استثنائية رغم صغر سنه.

رافقه في الحلقة والده الذي حرص على دعمه وتشجيعه، بينما أشاد أعضاء اللجنة بموهبته المميزة، مؤكدين أن قراءته كانت متوسطة القصر، وممتدة بين الإحكام والخشوع، مع التزامه بالنطق السليم للحروف والآيات.

وزير الأوقاف يشيد بالطفل عمر في مسابقة دولة التلاوة

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بالحضور المميز لعمر، مؤكدًا أن صغر سنه لا يقلل من قوته وإبداعه، وأن المستقبل أمامه مليء بالنجاح والتألق، متمنيًا له أن يستمر في تنمية موهبته تحت إشراف والدته ووالده، الذين غرسوا فيه الثقة بالنفس وحب التلاوة منذ الصغر.

وأعرب أعضاء اللجنة عن إعجابهم بثبات عمر أثناء التلاوة، وأشاروا إلى أنه استقبل الملاحظات النقدية بابتسامة وصفاء صدر، ما يعكس وعيه واحترامه لأساتذته، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه، وهو ما يعد مؤشرًا على إمكانياته الكبيرة في المستقبل.

اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم

انطلقت اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج دولة التلاوة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، وهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور دكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، وكذلك الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلًا عن تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام

