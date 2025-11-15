خبير: إسرائيل تسعى لتقسيم غزة إلى شرق وغرب الخط الأصفر

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي–الإسرائيلي، أن ما كشفته وثائق تخطيط عسكري أمريكي وتصريحات مسئولين مطلعين حول خطط لواشنطن تقضي بتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين، خضراء تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية ودولية، وحمراء مدمرة وغير مأهولة، يعد مؤشرا واضحا على أن إسرائيل تسعى إلى تقسيم القطاع جغرافيا وفق مراحل متعددة.

وأوضح أن المخطط الأول الذي كان يستهدف تقسيم غزة إلى شمال وادي غزة وجنوبه قد فشل، لتتجه إسرائيل إلى خطة جديدة تقوم على تقسيم القطاع إلى شرق الخط الأصفر وغرب الخط الأصفر؛ إذ تسيطر إسرائيل على المنطقة الواقعة شرق الخط الأصفر، بينما تظل المنطقة الغربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة تحت سيطرة المقاومة حتى الآن.

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريحاته لـ«فيتو» إن هناك دلائل عديدة تظهر أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ هذا التقسيم، أبرزها: إقامة تحصينات في المناطق المتاخمة للخط الأصفر، ووضع علامات واضحة بطول الخط لتحديد مسار التقسيم، واستمرار عمليات نسف المنازل في مناطق محددة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس بوضوح عدم اعتزام إسرائيل الانسحاب من تلك الأراضي، بما يتعارض مع المرحلة الثانية من خطة ترامب، مؤكدا أن مسار إعادة الإعمار يستخدم كأداة لتثبيت السيطرة، مع وجود مساع لتركيز أعمال الإعمار في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل شرق الخط الأصفر.

وأضاف الخبير في الشأن الإسرائيلي أن إسرائيل تعمل من جهة أخرى على إخراج عناصر المقاومة من الأنفاق في رفح عبر حرب نفسية وضغوط دولية، في محاولة للوصول إلى فرض تقسيم فعلي للقطاع بعد فشل محاولات تشكيل قوة دولية تتولى نزع سلاح المقاومة دون إنهاء الاحتلال.

وأوضح أن تلك التحركات تمثل اختراقات للهدنة وتوجها لإنهاء الحرب بما يتوافق مع خطة ترامب الهادفة إلى: سحب المقاومة من الأنفاق في رفح، ونشر قوة دولية ذات صلاحيات هجومية ضد المقاومة وليس قوة "حفظ سلام"، فرض ترتيبات أمنية دائمة تخدم الاحتلال.

وشدد على أن هذا المخطط قوبل بالرفض من الدول العربية، إلا أن إسرائيل ما زالت ماضية في تثبيته على أرض الواقع، مما يجعل ملامح المخطط واضحة وجلية الآن.

