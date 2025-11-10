الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

حكومة الاحتلال: أي قرار بشأن عناصر حماس المحاصرين سيتم اتخاذه مع إدارة ترامب

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن أي قرار بشأن عناصر حماس المحاصرين سيتخذ مع إدارة ترامب.

 

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية: نتنياهو وكوشنر توافقا على أنه لا دور لحماس في مستقبل غزة بالإضافة إلى نزع سلاح حماس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بأن المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين   نتنياهو صباح اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

عمليات نسف وتفجير ضخمة

وأمس الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير ضخمة في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

في سياق متصل، أكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

