الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جدول مواعيد امتحانات دور أكتوبر 2025 لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة

كلية الحقوق، فيتو
كلية الحقوق، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، جدول مواعيد الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا، بدور أكتوبر 2025.

وجاء الجدول وفقا لكل دبلوم كالتالي:

  • أولًا: دبلوم القانون العام
  1. المادة/ تاريخ القانون العام 
    التاريخ/ السبت 15/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الرابعة والنصف عصرًا
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة
  • ثانيًا:  دبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية
  1. المادة/ قانون التجارة الدولية مع التعمق 
    التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الحادية عشرة صباحًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
  2. المادة/ قانون المنافسة مع التعمق 
    التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الحادية عشرة صباحًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة
  3. المادة/ عقود التجارة الدولية
    التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الحادية عشرة صباحًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة
  4. المادة/ استحواذ ودمج الشركات
    التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الحادية عشرة صباحًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
  • ثالثًا:  دبلوم القانون الخاص
  1. المادة/ قانون المرافعات مع التعمق 
    التاريخ/ الاحد  16/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الثانية عشرة ظهرًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
  2. المادة/ التمويل العقاري
    التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الثانية بعد الظهر
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة
  3. المادة/ القانون الدولي الخاص مع التعمق 
    التاريخ/ الخميس 20/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الحادية عشرة والنصف ظهرًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
  4. المادة/ الشهر العقاري والتوثيق
    التاريخ/ الخميس 20/ 11/ 2025م 
    الساعة/ الثانية عشرة والنصف ظهرًا 
    المكان/ مقر الكلية بالجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الحقوق جامعة القاهرة الدراسات العليا القانون العام قانون التجارة التمويل العقاري

مواد متعلقة

إعادة افتتاح مركز الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره

مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرات التمويل العقاري 3% و8% بإعلانات سكن لكل المصريين

إطلاق ماجستير مشترك بين كلية الحقوق وهيئة قضايا الدولة عن حوادث الطيران

الأكثر قراءة

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)

تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

تريزيجيه يعترف بخطئه في مونديال الأندية ويكشف عن حديث مؤثر لزيزو قبل مباراة الزمالك

قليل من الدعم كثير من التعقيد، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة طالبي اللجوء بالعصر الحديث

هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

خدمات

المزيد

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية