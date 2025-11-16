جدول مواعيد امتحانات دور أكتوبر 2025 لطلاب الدراسات العليا بحقوق القاهرة
أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، جدول مواعيد الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا، بدور أكتوبر 2025.
وجاء الجدول وفقا لكل دبلوم كالتالي:
- أولًا: دبلوم القانون العام
- المادة/ تاريخ القانون العام
التاريخ/ السبت 15/ 11/ 2025م
الساعة/ الرابعة والنصف عصرًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة
- ثانيًا: دبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية
- المادة/ قانون التجارة الدولية مع التعمق
التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م
الساعة/ الحادية عشرة صباحًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
- المادة/ قانون المنافسة مع التعمق
التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م
الساعة/ الحادية عشرة صباحًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة
- المادة/ عقود التجارة الدولية
التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م
الساعة/ الحادية عشرة صباحًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة
- المادة/ استحواذ ودمج الشركات
التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م
الساعة/ الحادية عشرة صباحًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
- ثالثًا: دبلوم القانون الخاص
- المادة/ قانون المرافعات مع التعمق
التاريخ/ الاحد 16/ 11/ 2025م
الساعة/ الثانية عشرة ظهرًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
- المادة/ التمويل العقاري
التاريخ/ الأربعاء 19/ 11/ 2025م
الساعة/ الثانية بعد الظهر
المكان/ مقر الكلية بالجيزة
- المادة/ القانون الدولي الخاص مع التعمق
التاريخ/ الخميس 20/ 11/ 2025م
الساعة/ الحادية عشرة والنصف ظهرًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
- المادة/ الشهر العقاري والتوثيق
التاريخ/ الخميس 20/ 11/ 2025م
الساعة/ الثانية عشرة والنصف ظهرًا
المكان/ مقر الكلية بالجيزة.
