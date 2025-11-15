المعمل الجنائي يعاين آثار حريق اندلع في محل عطارة ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في محل عطارة في بولاق الدكرور، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم استدعاء مالك المحل، والاستماع لأقواله.



تفاصيل حريق اشتعل بمحل عطارة في بولاق الدكرور

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة، يفيد اشتعال حريق بمحل، في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.