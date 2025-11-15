اندلاع حريق بشركة في مقاطعة ريازان الروسية بعد هجوم مسيرات

18 حجم الخط

ذكرت سلطات مقاطعة ريازان الروسية الواقعة جنوب موسكو أن حريقا اندلع بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى إحدى الشركات في عاصمة المقاطعة الليلة الماضية.

حريق بشركة روسية



وكتب حاكم مقاطعة ريازان بافل كالكوف عبر "تلجرام" صباح اليوم السبت أنه بعد تصدي الدفاعات الجوية لهجوم طائرات مسيرة، تسبب سقوط الحطام في اندلاع حريق في مبنى إحدى الشركات.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تسجل أي إصابات، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار المادية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، صباح اليوم، اعتراض وتدمير 64 مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية، منها 25 مسيرة في سماء مقاطعة ريازان.

