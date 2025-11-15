السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

اندلاع حريق بشركة في مقاطعة ريازان الروسية بعد هجوم مسيرات

حريق في شركة روسية
حريق في شركة روسية
ذكرت سلطات مقاطعة ريازان الروسية الواقعة جنوب موسكو أن حريقا اندلع بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى إحدى الشركات في عاصمة المقاطعة الليلة الماضية.

حريق بشركة روسية 


وكتب حاكم مقاطعة ريازان بافل كالكوف عبر "تلجرام" صباح اليوم السبت أنه بعد تصدي الدفاعات الجوية لهجوم طائرات مسيرة، تسبب سقوط الحطام في اندلاع حريق في مبنى إحدى الشركات.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تسجل أي إصابات، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار المادية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، صباح اليوم، اعتراض وتدمير 64 مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية، منها 25 مسيرة في سماء مقاطعة ريازان.

موسكو طائرة مسيرة مقاطعة ريازان

ads