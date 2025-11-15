السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقتين فى كفر طهرمس

حريق شقة
حريق شقة
18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقتين بـمنطقة كفر طهرمس دون وقوع أى إصابات.

حريق شقتين فى كفر طهرمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بأحد العقارات بمنطقة كفر طهرمس وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقتين فى كفر طهرمس شقتين فى كفر طهرمس كفر طهرمس حريق شقتين الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية

مواد متعلقة

رائحة غاز تُثير القلق في كفر طهرمس، ومحافظة الجيزة تُوضح السبب

كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية