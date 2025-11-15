18 حجم الخط

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة وكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتى تم عرضها من قبل همت إسماعيل مدير المديرية، حيث تم التكليف ندبا لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية:



بالأسماء حركة تنقلات وكلاء الإدارات التعليمية بالقاهرة

وتم تكليف هؤلاء لتيسير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وهم:

محمد إبراهيم وكيلا لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية

على فاروق وكيلا لإدارة المطرية التعليمية

هناء سعد وكيلا لإدارة الزيتون التعليمية

أمين السنوسى وكيلا إدارة مصر القديمة التعليمية

امانى شوقى وكيلا لإدارة شبرا التعليمية

شادية حسن وكيلا لإدارة بدر التعليمية

عزة غنيم وكيلا لإدارة وسط القاهرة التعليمية

ولاء عبد الحفيظ وكيلا لإدارة باب الشعرية التعليمية

سيد سلامة وكيلا إدارة السيدة زينب التعليمية

سمر الورداني وكيلا لإدارة الشروق التعليمية

ريهام مرسى وكيلا لإدارة المعصرة التعليمية

غادة عبد المنعم وكيلا لإدارة الوايلى التعليمية

محمود عبد الفتاح للنمر وكيلا لإدارة الشرابية التعليمية

عماد عصام وكيلا لإدارة التبين التعليمية

أحمد شحاته وكيلا لإدارة عابدين التعليمية

عزت عبد المرضى وكيلا لإدارة عين شمس التعليمية

ايمان عزام وكيلا لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية

ايهاب صلاح وكيلا لإدارة السلام التعليمية



عبير عبدالحميد وكيلا لإدارة روض الفرج التعليمية

رضوان عبد المطلب وكيلا لإدارة المرج التعليمية

حسام عبد الكريم وكيلا لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية

أسامة حلمى وكيلا لإدارة منشأة ناصر التعليمية

منى السيد وكيلا لإدارة الساحل التعليمية

محمد رحوم وكيلا لادارة حلوان التعليمية

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة مديرى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم القاهرة، حيث تم تكليف البعض لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية وتعيين مديريين لإدارتى عين شمس والزاوية الحمراء التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.