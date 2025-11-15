السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل

أ.د. نظير محمد عياد،
أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فيتو
أدان أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأقوى العبارات حادثةَ إحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الاعتداء الإجرامي يعكس حالة الانفلات التي يمارسها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، ويبرهن على مدى خطورة الخطاب التحريضي الذي يغذي الكراهية وينتهك حرمة المقدسات.

مفتي الجمهورية: استهداف المساجد وإلحاق الضرر بها عمل يتنافى مع القيم الإنسانية


وشدد مفتي الجمهورية، على أن استهداف المساجد وإلحاق الضرر بها عمل يتنافى مع القيم الإنسانية قبل أن يكون مخالفة صريحة للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الاعتداء على بيوت الله يمسّ عقيدة المسلمين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه اعتداءات متواصلة على أرضه وممتلكاته ومقدساته.

 

المفتي يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يضمن وقف هذه الاعتداءات المتكررة


ويدعو مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يضمن وقف هذه الاعتداءات المتكررة، ويُلزم الاحتلال باحترام حرمة دور العبادة، واتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة المتورطين في هذا الجرم البشع، وعدم السماح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

