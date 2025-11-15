السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأزهر يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
دان  الأزهر الشريف بأشد العبارات الجريمةَ الإرهابية النكراء التي أقدمت عليها عصابات الاحتلال الصهيوني بإحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية، في مشهد يعكس السلوك الوحشي لهؤلاء المتطرفين الذين لا يحترمون قدسية بيوت الله، وتطرفهم البغيض تجاه كل ما هو إسلامي.

إحراق مسجد الحجة حميدة في الضفة الغربية

وأكد  الأزهر أن المساس بالمساجد والاعتداء على حرمتها جريمةٌ نكراء، لا تستهدف دُور العبادة فحسب، وإنما تستهدف مشاعر المسلمين، بل المؤمنين بالأديان في كل ربوع العالم، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لكل التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية، فضلًا عن الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارًا لنهج الاحتلال وسياساته البغيضة ومساعيه لتهويد فلسطين بأكملها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.

فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والإرهاب

وحذِّر الأزهر الشريف من خطورة استمرار هذا السلوك الإرهابي لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والإرهاب في ظل حماية قوات الاحتلال، مطالبًا المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والهيئات المعنية، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون وقوات الاحتلال.

الأزهر الشريف الاحتلال الصهيوني الاحتلال مسجد الحجة حميدة الضفة الغربية

