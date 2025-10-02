مختار جمعة: قرارات الحرب والسلم تكون لأهل الاختصاص وتحصين الجبهة الداخلية واجب الوقت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن السياسات العامة للدول، وفي مقدمتها قرارات الحرب والسلم، لا يجوز أن تكون مجالًا لتقديرات غير المختصين، موضحًا أنها تبنى على معلومات دقيقة وخبرات متراكمة لا تتوفر إلا لدى المتخصصين وأهل الخبرة.

وأضاف “جمعة”، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تحصين الجبهة الداخلية من أي محاولات اختراق يمثل "واجب الوقت"، مشددًا على أن الثقة المفرطة قد تشكل خطرًا داهمًا على استقرار المجتمعات.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن المتابعة الدقيقة للأوضاع لا تعني الشك في أحد، وإنما تعد "احتياطًا واجبًا" يفرضه الواقع والتحديات، حفاظًا على قوة وتماسك الصف الوطني في مواجهة أي مخاطر.

