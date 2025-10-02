الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مختار جمعة: قرارات الحرب والسلم تكون لأهل الاختصاص وتحصين الجبهة الداخلية واجب الوقت

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق
ads

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن السياسات العامة للدول، وفي مقدمتها قرارات الحرب والسلم، لا يجوز أن تكون مجالًا لتقديرات غير المختصين، موضحًا أنها تبنى على معلومات دقيقة وخبرات متراكمة لا تتوفر إلا لدى المتخصصين وأهل الخبرة.

وأضاف “جمعة”، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تحصين الجبهة الداخلية من أي محاولات اختراق يمثل "واجب الوقت"، مشددًا على أن الثقة المفرطة قد تشكل خطرًا داهمًا على استقرار المجتمعات.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن المتابعة الدقيقة للأوضاع لا تعني الشك في أحد، وإنما تعد "احتياطًا واجبًا" يفرضه الواقع والتحديات، حفاظًا على قوة وتماسك الصف الوطني في مواجهة أي مخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السابق وزير الأوقاف

مواد متعلقة

وزير الأوقاف السابق يحذر: الأعداء احترفوا صناعة العملاء

مختار جمعة يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي: سر على بركة الله ونحن خلفك

مختار جمعة: مصر ستظل صخرة تتحطم عليها أطماع المعتدين

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads