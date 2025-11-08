الصليب الأحمر يسلم جثامين شهداء فلسطينيين

18 حجم الخط

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال ينسف مبان سكنية في رفح وخان يونس

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات نسف للأبنية السكنية شرقي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص جثة رهينة تسلمها من حماس والجهاد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن القوات الإسرائيلية تسلمت جثة جديدة لرهينة إسرائيلي من فريق الصليب الأحمر الدولي.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته ترافق جثة الرهينة التي تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها.

وأضاف البيان أن ممثلين من الجيش يرافقون العائلات، مطالبًا الجمهور التحلي بالحذر وانتظار التعرف الرسمي على هوية الجثث، والذي سيتم إبلاغه أولًا لعائلات الرهائن المتوفين.

وكان الذراعان المسلحان لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة قد أعلنا تسليم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين في جنوب قطاع غزة.

وقالت الحركتان إنه تم العثور على الجثة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإنه تم تسليمها لإسرائيل بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

وكان جيش الاحتلال أعلن الأربعاء الماضي، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر الماضي.

وقال، إنه تسلم نعشًا يحتوي على الرفات عبر الصليب الأحمر في غزة، ونقله لاحقًا إلى المركز الوطني للطب الشرعي للتعرف عليه، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن.

