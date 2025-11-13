الهلال الأحمر يعزز جاهزيته بتدريب 120 متطوعًا

18 حجم الخط

نفذت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ في الهلال الأحمر المصري أربعة تدريبات تأسيسية، بعدد من فروع الجمعية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري المستمرة لتعزيز الجاهزية والاستعداد في مواجهة الأزمات والكوارث.

وشهدت التدريبات مشاركة 120 متطوعًا من فروع: القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، السويس، المنوفية، الدقهلية، الغربية، إلى جانب وحدات الهلال الأحمر المصري بجامعات: بدر، الجلالة، 6 أكتوبر.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على رفع كفاءة متطوعيه وتأهيلهم للاستجابة السريعة والفعّالة في الحالات الطارئة وغير الطارئة، بما يضمن تقديم خدمات إنسانية آمنة وفعّالة وقت الأزمات.

