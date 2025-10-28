نقابة المهندسين بالإسكندرية ترصد محاولة انتحال صفة مهندس باستخدام كارنيه مزور

رصدت نقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية، اليوم، محاولة أحد الأفراد الادعاء بصفة مهندس أثناء محاولته إنهاء إحدى الإجراءات داخل النقابة باستخدام كارنيه مزور.

وأوضحت النقابة أنه بعد مراجعة سجلات القيد تبيّن أن الشخص المذكور غير مقيد بجداول النقابة ولم يحصل على عضويتها، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على المهنة ومنع أي محاولات لانتحال صفة مهندس دون وجه حق.

وذلك في إطار حرص مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، على صون المهنة والحفاظ على مكانتها وهيبتها في المجتمع، أعلنت النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا تجاه أحد الأفراد الذي حاول انتحال صفة مهندس داخل مقر النقابة.

وأوضح المجلس أنه تم إخطار الجهات الأمنية المختصة لتحرير محضر بالواقعة، تنفيذًا لأحكام القانون التي تُجرم انتحال الصفة أو ممارسة المهنة دون ترخيص، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات المصري وقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

و أكد الدكتور مصطفى الحضري أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة ستظل يقظة في أداء دورها الرقابي، ولن تتهاون مع أي محاولة تمس شرف المهنة أو تسيء إلى صورتها أمام المجتمع، انطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية في حماية المهنة والمهندسين والمواطنين على حد سواء.

و من جانبه، أشار المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن أن قانون النقابة قد نص على عقوبة الحبس على من ينتحل لقب مهندس أو على رب العمل أو من يمثله عند استخدامه أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية، مؤكدًا على حرص نقابة المهندسين بالاسكندرية على بذل مجهوداتها المستمرة في حماية المهنة والحفاظ على حقوق أعضائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.