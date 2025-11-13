الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخصصه ليس نوويا، نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف هوية "قتيل كرموز"

مكان حادث مقتل المهندس
مكان حادث مقتل المهندس بالإسكندرية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن هوية المهندس الذي قتل في حادث كرموز المروع، مؤكدة أن القتيل هو المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس، والمقيد بشعبة كيمياء ونووية بالنقابة.

وأكدت النقابة أن تخصص المجني عليه ليس نوويًا كما تم تداوله، موضحة أن شعبة "كيمياء ونووية" هي شعبة مدمجة تضم تخصصات “الهندسة الكيميائية، الكيمياء والنووية، البتروكيماويات”.

وأصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بيانا أعرب فيه عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المهندس الراحل الذي قتل في الحادث الأليم أمس بمنطقة كرموز، بعدما أطلق عليه مجهول نحو 7 طلقة نارية، ما أدى إلى وفاته في الحال.  

وأكد المجلس في بيانه أن النقابة تتابع باهتمام بالغ تطورات التحقيقات الجارية التي تجريها الأجهزة الأمنية ونيابة كرموز لكشف ملابسات الواقعة والقبض على الجاني.  

من جانبه، قال المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام: إن الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية تواصل مع أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء والدعم اللازم في هذا الظرف الإنساني المؤلم. 

وأشار إلى أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة مسار القضية قانونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين التوصل إلى كافة تفاصيل الجريمة. 

وأضاف المهندس محمد سعيد أن المهندس عبد الله الحمصاني كان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالإسكندرية، ويتمتع بسمعة طيبة بين زملائه في المجال، مؤكدا أن النقابة تتابع مع أسرته كافة التطورات الرسمية المتعلقة بسير التحقيقات في الحادث.  

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني مصاب بأعيرة نارية متعددة داخل شارع جانبي بمنطقة كرموز، وتبين لاحقًا أنه مهندس مقيد بنقابة المهندسين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المهندسين مقتل مهندس نووي بالاسكندرية القبض علي قاتل مهندس الاسكندرية أخبار حوادث المحافظات

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية