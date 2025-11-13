تخصصه ليس نوويا، نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف هوية "قتيل كرموز"

18 حجم الخط

كشفت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن هوية المهندس الذي قتل في حادث كرموز المروع، مؤكدة أن القتيل هو المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، خريج قسم البتروكيماويات بجامعة فاروس، والمقيد بشعبة كيمياء ونووية بالنقابة.

وأكدت النقابة أن تخصص المجني عليه ليس نوويًا كما تم تداوله، موضحة أن شعبة "كيمياء ونووية" هي شعبة مدمجة تضم تخصصات “الهندسة الكيميائية، الكيمياء والنووية، البتروكيماويات”.

وأصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بيانا أعرب فيه عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المهندس الراحل الذي قتل في الحادث الأليم أمس بمنطقة كرموز، بعدما أطلق عليه مجهول نحو 7 طلقة نارية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأكد المجلس في بيانه أن النقابة تتابع باهتمام بالغ تطورات التحقيقات الجارية التي تجريها الأجهزة الأمنية ونيابة كرموز لكشف ملابسات الواقعة والقبض على الجاني.

من جانبه، قال المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام: إن الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية تواصل مع أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء والدعم اللازم في هذا الظرف الإنساني المؤلم.

وأشار إلى أن النقابة لن تدخر جهدًا في متابعة مسار القضية قانونيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين التوصل إلى كافة تفاصيل الجريمة.

وأضاف المهندس محمد سعيد أن المهندس عبد الله الحمصاني كان يعمل بإحدى وكالات السيارات بالإسكندرية، ويتمتع بسمعة طيبة بين زملائه في المجال، مؤكدا أن النقابة تتابع مع أسرته كافة التطورات الرسمية المتعلقة بسير التحقيقات في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني مصاب بأعيرة نارية متعددة داخل شارع جانبي بمنطقة كرموز، وتبين لاحقًا أنه مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

