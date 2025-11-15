مرزوق: 4800 فرصة تدريبية مجانية لشباب الدقهلية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية

18 حجم الخط

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن وجود 75 ألف فرصة تدريبية مجانية على مستوى الجمهورية منها 4800 بالمحافظة.

وأعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني عن استمرار فتح باب التقديم للشباب للالتحاق بمبادرة جديدة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية عبر مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الدقهلية على حرصه الدائم على توفير فرص التدريب المجانية للشباب، بهدف منحهم خبرات ميدانية عملية وتأهيلهم للمهن المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأوضح المحافظ أن حصة محافظة الدقهلية من هذه المبادرة تبلغ 4800 فرصة تدريبية مجانية بالكامل، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، مما يعزز فرصه في الحصول على عمل مناسب داخل مجال تخصصه، معربًا عن أمله في إقبال الشباب على هذه البرامج.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومحمد جبران وزير العمل، واستمرارًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لمواءمة احتياجات سوق العمل وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن المبادرة تأتي ثمرة للتنسيق بين مديريات القوى العاملة والمنشآت الصناعية والخدمية، مشيرًا إلى أن الوزارة وفَّرت رابطًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق بالبرامج، وأضاف أن التسجيل متاح لجميع الشباب من مختلف المحافظات، مع إتاحة اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو محل الميلاد.

كما دعا وزير العمل الشباب إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العملية، مما يعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل ويخدم استراتيجية الدولة في بناء جيل مؤهل يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

رابط التقديم: https://vte.labour.gov.eg.



