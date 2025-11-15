السبت 15 نوفمبر 2025
المنتج محمد الرشيدي يعلن إطلاق موقع لرصد إيرادات السينما المصرية

المنتج محمد الرشيدي
المنتج محمد الرشيدي
أعلن المنتج محمد الرشيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص لرصد إيرادات السينما المصرية، مؤكدًا أنه سيكون متاحًا خلال يومين.

وأوضح الرشيدي أن المشروع يأتي لتعزيز الشفافية وكشف أي تلاعب محتمل في أرقام الإيرادات داخل قطاع السينما، بما في ذلك حالات الفساد والمصالح الشخصية المرتبطة ببعض دور العرض، سواء كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الموقع سيعمل كمنصة لكشف أشكال الاحتكار وإدارة المجموعات المستفيدة، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم المعلومات ومتابعة الإيرادات بدقة ووضوح، بما يعكس المكانة الفنية والاقتصادية للسينما المصرية.

