استشاري جراحة مخ يكشف عن نجاح عالمي جديد في جراحة السكتة الدماغية

كشف الدكتور محمد سمير الملا، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، تفاصيل الجراحة الدقيقة التي أُجريت في إسكتلندا لعلاج السكتة الدماغية باستخدام روبوت جراحي، تحت إشراف الجراح الأمريكي ريكاردو هانيل، مؤكدًا أن الجراحة الروبوتية ليست تقنية حديثة بالكامل، بل أصبحت جزءً من الممارسات المتقدمة عالميًا ومحليًا.

استخدام الروبوت في مصر.. ليس جديدًا

وأوضح أن مصر دخلت عالم الجراحة الروبوتية منذ سنوات قائلا:“الروبوت سيرجري موجودة في مصر بقالها فترة طويلة واستخدمت في تخصصات مختلفة، مش بس جراحة المخ”.

وأضاف “الملا”، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام”  تقديم عمرو حافظ على قناة “الشمس”: أن الفجوة بين مصر والعالم في هذا المجال باتت ضيقة، إذ تُستخدم تقنيات الروبوت في عدة جراحات دقيقة تتطلب دقة عالية.

هل سيحل الروبوت محل الجراح؟.. الإجابة الحاسمة

وطمأن الاستشاري من يخشون استبدال الطبيب بالآلة، مؤكدًا أن الروبوت لا يعمل بمفرده مطلقًا، قائلًا:“الروبوت بيشتغل تحت إشرافك وتحضيرك وحركتك.. أنت شايف المريض كأنك معاه لكن من غرفة تانية”.

وشدد على أن دور الجراح سيظل أساسيًا، لأن الروبوت لا يستطيع اتخاذ القرارات السريعة داخل غرفة العمليات عند مواجهة مفاجآت طبية تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا.

ميزة الروبوت: دقة لا تقارن

وأكد “الملا” أن القيمة الأكبر للروبوت تظهر في العمليات شديدة الحساسية، مثل جراحات العمود الفقري:“في تركيب الشرائح والمسامير، دقة الروبوت أعلى بكتير وبتكمّل دقة الجراح مش بتستبدلها”.

نافذة الزمن.. كلمة السر في جراحة السكتة الدماغية

وفيما يتعلق بالجراحة الإسكتلندية، شدد على أن نجاح أي عملية لإذابة أو إزالة الجلطة يعتمد على نافذة زمنية ضيقة: من 4 إلى 6 ساعات فقط من بداية السكتة، بعد مرور 24–72 ساعة، لا الجراح ولا الروبوت يمكنهما إنقاذ الجزء المتضرر من المخ.

وقال:“لو عدى الوقت ده، خلاص حصل ضرر بالغ.. وقتها العلاج بيكون بالأدوية والعلاج الطبيعي”.

الجريدة الرسمية