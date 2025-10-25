عميد قصر العيني يعرض التجربة المصرية في تطوير خدمات السكتة الدماغية بمؤتمر دولي

شارك الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب، وعميد كلية طب قصر العيني في المؤتمر العالمي السابع عشر للسكتة الدماغية الذي انعقد بمدينة برشلونة – إسبانيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025، تحت شعار "One World Voice for Stroke".

جمع المؤتمر نخبة من أبرز المتخصصين في مجال طب الأعصاب والسكتة الدماغية من مختلف دول العالم، وناقش أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال الحيوي.

وتناول صلاح خلال إحدى الجلسات التجربة المصرية في تطوير خدمات السكتة الدماغية، والدور الذي تقوم به الشبكة القومية للسكتة الدماغية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية داخل مصر وخارجها.

كما أكد أهمية التكامل بين الجهود البحثية والإكلينيكية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية، وأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

الجهود المصرية في تطوير تخصص السكتة الدماغية

كما عرض صلاح الجهود المصرية في تطوير هذا التخصص الدقيق، وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مجال الرعاية المتكاملة لمرضى السكتة الدماغية.

وقال إنه منذ عام 2014، كان له شرف المساهمة في تطوير سياسات وخدمات رعاية السكتة الدماغية في مصر، حيث أسّس عام 2016 وحدة السكتة الدماغية ووحدة العناية المركزة التابعة لها، والتي شكّلت خطوة فارقة في منظومة الرعاية المتخصصة.

كما عمل من خلال رئاسته للشبكة القومية للسكتة الدماغية على صياغة السياسات الوطنية الخاصة برعاية المرضى، وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر للأطباء المتخصصين بالتعاون مع الجامعات المصرية والجمعيات العلمية.

ويشغل صلاح منصب رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب.

وأشار صلاح إلى أن هذه المشاركة في المؤتمر العالمي للسكتة الدماغية تمثل خطوة مهمة في دعم الدور الريادي الذي تؤديه الشبكة القومية للسكتة الدماغية، وفي تعزيز حضور مصر على الساحة العلمية الدولية، بما يرسّخ مكانتها كمركز إقليمي فاعل في مجال رعاية مرضى السكتة الدماغية وتطوير بروتوكولات العلاج والوقاية على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.