نجيب ساويرس يضع روشتة لحل أزمة ديون مصر

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن حل أزمة الديون يمكن أن يتم من خلال بيع الأراضي في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى جانب إبرام صفقات كبرى مع صناديق الاستثمار بدول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر، بما يعزز الاستثمار وينشط قطاع السياحة والعقار.

موقف ساويرس من عدم بيع أراض جديدة في الساحل

وعلق ساويرس، خلال لقائه بقناة “العربية بيزنس”، على قرار الدولة بوقف بيع أي أراض جديدة في الساحل الشمالي الغربي لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، معتبرًا أن القرار خطوة غير موفقة، خاصة مع فرض رسوم جديدة بأثر رجعي على المطورين العقاريين بتلك المنطقة.

تأثير الرسوم على المطورين العقاريين

وأوضح ساويرس، أن الرسوم الجديدة تؤثر سلبًا على المطورين العقاريين وتجعلهم يواجهون أعباء إضافية بعد الشراء وفقًا لأسعار محددة.

دعوة لطرح أراضٍ جديدة

واختتم ساويرس، حديثه بالتأكيد على أن طرح أراض جديدة بأسعار عادلة سيعطي دفعة قوية للسوق العقاري.

