الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نجيب ساويرس يضع روشتة لحل أزمة ديون مصر

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن حل أزمة الديون يمكن أن يتم من خلال بيع الأراضي في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى جانب إبرام صفقات كبرى مع صناديق الاستثمار بدول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر، بما يعزز الاستثمار وينشط قطاع السياحة والعقار.

 

موقف ساويرس من عدم بيع أراض جديدة في الساحل 

وعلق ساويرس، خلال لقائه بقناة “العربية بيزنس”، على قرار الدولة بوقف بيع أي أراض جديدة في الساحل الشمالي الغربي لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، معتبرًا أن القرار خطوة غير موفقة، خاصة مع فرض رسوم جديدة بأثر رجعي على المطورين العقاريين بتلك المنطقة.

 

تأثير الرسوم على المطورين العقاريين 

وأوضح ساويرس، أن الرسوم الجديدة تؤثر سلبًا على المطورين العقاريين وتجعلهم يواجهون أعباء إضافية بعد الشراء وفقًا لأسعار محددة.

 

دعوة لطرح أراضٍ جديدة

واختتم ساويرس، حديثه بالتأكيد على أن طرح أراض جديدة بأسعار عادلة سيعطي دفعة قوية للسوق العقاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجيب ساويرس ساويرس أزمة الديون الساحل الشمالى قطر السعودية الإمارات راس الحكمة

مواد متعلقة

هل انتهت الأزمة الاقتصادية؟ نجيب ساويرس يرد على رئيس الوزراء

نجيب ساويرس: لا فقاعة عقارية في مصر وهذا تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار

بعد رأس الحكمة.. قطر تدخل على خط المنافسة لتطوير مدينة في الساحل الشمالي.. وأنظار الكويت تتجه للاستثمار في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads