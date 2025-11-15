السبت 15 نوفمبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

انقلاب أتوبيس، فيتو
انقلاب أتوبيس، فيتو
أصيب 31 شخصا، في حادث مروري، منذ قليل، على طريق الداخلة – الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 
تبين انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق " الداخلة – الفرافرة " بمنطقة الكيلو 100 من الطريق بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة أسفر عن إصابة 31 شخصا وهم:
علي السيد عبد الرحيم – 16 عامًا – البحيرة
رمضان سعيد عبد القادر – 40 عامًا – البحيرة
رضا عبد العزيز بجا الله – 54 عامًا – البحيرة
أحمد سامي عبد العزيز – 25 عامًا – البحيرة
نجلاء عبد الرحيم محمد – 20 عامًا – الكفاح – الفرافرة
إيمان عمر يوسف – 18 عامًا – الفرافرة
فاطمة منصور حسين – 25 عامًا – أبو منقار
أماني منصور حسين – 21 عامًا – أبو منقار
أماني مروان بكر – 21 عامًا – أبو هريرة
روان عبد المنعم عبد الشافي – 21 عامًا – الكفاح
محمد صديق عبد المجيد – 70 عامًا – الفرافرة
أشجان محمد صديق – 21 عامًا – الفرافرة
محمود محمد لطفي – 33 عامًا – الفيوم
بسام محمد غريب – 35 عامًا – الفرافرة
محمد خيري محمد – 33 عامًا – الجيزة
أحمد صابر حميد – 18 عامًا – الفرافرة
أحمد محمد أحمد – 24 عامًا – الغربية
عبد الرحمن شحات رجب – 40 عامًا – الداخلة
القذافي محمد فهمي – 48 عامًا – الخارجة

محمد عبد الرحيم كامل – 21 عامًا – الفرافرة
فاطمة محمد جمعة – 2 عام – الداخلة
أسماء السيد علي – 30 عامًا – الداخلة
طه علي سنوسي – 39 عامًا – بلاط
سيد جمعة إبراهيم – 45 عامًا – الهنداو
شهد محمد محمد – 18 عامًا – الفرافرة
نورة رزق محمد – 19 عامًا – الفرافرة
نورة منصور عبد الستار – 20 عامًا – الفرافرة
أمينة منصور أحمد – 20 عامًا – الفرافرة
آية رضا منصور – 20 عامًا – الفرافرة
ياسمين خالد علي – 20 عامًا – الفرافرة
سارة إبراهيم العاصي – 20 عامًا – الفرافرة
جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ادارة شرطة النجدة الوادى الجديد أمن الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد موقع الحادث

الجريدة الرسمية