رياضة

المتأهلون إلى دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين قبل مباريات اليوم

كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
مونديال الناشئين، حجزت 8 منتخبات مقعدها بدور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 سنة قبل ختام مباريات دور الـ 32 اليوم السبت.

 

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة كالتالي: البرتغال، ومالي، وسويسرا، وفرنسا، والمكسيك، وأيرلندا، والمغرب، والبرازيل.

نتائج مباريات اليوم الأول بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين


البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1
زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1
سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1
فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0
الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح
أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح
الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح
البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

 

وتختتم اليوم السبت مباريات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتي 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين 


كوريا الجنوبية ضد إنجلترا - 2:30 مساء 

السنغال ضد أوغندا - 2:30 مساء 

إيطاليا ضد جمهورية التشيك - 3:00 مساء 

اليابان ضد جنوب أفريقيا - 3:30 مساء 

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساء 

فنزويلا ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساء 

النمسا ضد تونس - 5:45 مساء 

كرواتيا ضد أوزباكستان - 5:45 مساء 

 

وودع منتخب مصر  مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

الجريدة الرسمية