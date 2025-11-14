الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

التصريح بدفن جثة طفلتين لقيتا مصرعهما في حريق بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب داخل غرفة بمدرسة بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلتين لقيا مصرعهما إثر إصابتهما بحالة اختناق. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أن والد الطفلتين يعمل فراشا بالمدرسة، ويقيم بغرفة بداخلها برفقة أسرته، وأثناء نوم الطفلتين اللتين تبلغان من العمر الـ 5 و3 سنوات، نشب حريق داخل الغرفة، تسبب في اختناقهما ووفاتهما ولم يتمكن أي من أفراد الأسرة من إنقاذهما.

 

ورجحت المعاينة الأولية أن شاحن موبايل وراء اندلاع النيران داخل الغرفة بالمدرسة، ما أدى لتصاعد الدخان بصورة كثيفة.

 

حريق داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة بالحي الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق مما اسفر عن مصرع طفلتين.

 

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

