تحرير 84 مخالفة للمحلات المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة أمن الجيزة حملتها لمراقبة تنفيذ قرارات الغلق الجزئي للمحلات التجارية، ضمن خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 84 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بقرارات الغلق، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع عرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

