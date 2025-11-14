بلومبرج: ترامب سيوافق غالبا على بيع مقاتلات F35 للسعودية

18 حجم الخط

رجح مسؤول أمريكي لـ «وكالة بلومبيرج» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق غالبًا على بيع مقاتلات طراز F35 للسعودية.

شراء نحو 48 طائرة من طراز F 35

وكانت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت في وقت سابق نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب تدرس طلبًا سعوديًا لشراء نحو 48 طائرة من الطراز ذاته.

الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاجون

وبحسب شبكة «العربية»، أشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاجون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجيسث.

