الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلومبرج: ترامب سيوافق غالبا على بيع مقاتلات F35 للسعودية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

 رجح مسؤول أمريكي لـ «وكالة بلومبيرج» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق غالبًا على بيع مقاتلات طراز F35 للسعودية.                           

شراء نحو 48 طائرة من طراز F 35

وكانت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت في وقت سابق نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب تدرس طلبًا سعوديًا لشراء نحو 48 طائرة من الطراز ذاته.

الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاجون

وبحسب شبكة «العربية»، أشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاجون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجيسث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب F35 إدارة الرئيس ترامب البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث

مواد متعلقة

السعودية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين دون رادع يقوض جهود إحلال السلام

الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في السعودية غدا

ترامب: حرب أوكرانيا كلفتها باهظة وسنتمكن من إنهائها

ترامب: نواصل المحادثات مع أردوغان بشأن صفقة طائرات إف-35

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثيرا

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

تصفيات كأس العالم، بولندا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads