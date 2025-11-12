الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في السعودية غدا

الملك سلمان بن عبدالعزيز،
دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة وذلك غدا الخميس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس». 

وقال بيان صادر عن خادم الحرمين الشريفين:"تأسيًا بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كُربهم، لعل الله أن يفرّج عنا ويُيسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

واضاف: “نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

