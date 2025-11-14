ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

18 حجم الخط

تأهلت أربعة منتخبات إلى دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا عبر ركلات الترجيح بعد انتهاء المباريات بالتعادل.

تأهل المغرب والبرازيل

التحق منتخب المغرب، بركب المتأهلين بعدما تغلب على منتخب الولايات المتحدة في مباراة صعبة انتهت بتفوقه بركلات الترجيح، ليؤكد الأسود الصغار حضورهم اللافت في البطولة بعد انتهاء اللقاء 1-1 في الوقت الأصلي.

كما واصل منتخب البرازيل حضوره القوي بتأهله إلى الدور ذاته عقب فوزه على باراجواي بركلات الترجيح 5-4، بعد مباراة متوازنة أظهر فيها الطرفان مستوى مميزًا.

ونجح منتخب أيرلندا في انتزاع بطاقة العبور بعد مباراة قوية أمام منتخب كندا انتهت بالتعادل قبل أن تُحسم بركلات الترجيح بنتيجة 9-8، في سلسلة طويلة حبست أنفاس الجماهير حتى الركلة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى لا تقل إثارة، تمكن منتخب المكسيك من إقصاء الأرجنتين بعد مواجهة تكتيكية انتهت أيضًا بالتعادل1-1، ليحسمها المنتخب المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بفضل تألق حارسه في اللحظات الحاسمة.

وبهذه النتائج، تصبح منتخبات أيرلندا، المكسيك، البرازيل، والمغرب ضمن قائمة المتأهلين إلى دور الـ16، لتبدأ مرحلة جديدة من التحدي والطموح نحو الاقتراب أكثر من اللقب العالمي.

