خارج الحدود

بالدموع والأعلام الفلسطينية، مسيرة صامتة في ستوكهولم تضامنًا مع غزة(فيديو)

مسيرة صامتة في ستوكهولم
مسيرة صامتة في ستوكهولم تضامنًا مع غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء اليوم، تنظيم مسيرة صامتة شارك فيها مئات الناشطين والمتضامنين، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ووقفوا دقيقة صمت، تخليدًا لضحايا الحرب في قطاع غزة.

تعبير إنساني مؤثر دعما للفلسطينيين

المشاركون، الذين بدت على وجوههم الدموع والحزن العميق، أكدوا أن المسيرة تأتي كرسالة إنسانية بالدرجة الأولى، للتعبير عن التضامن مع المدنيين في غزة الذين يعيشون تحت وطأة الحرب منذ أشهر طويلة.

لمشاهدة الفيديو من هنا

دعوات لوقف الحرب في غزة

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات والإغاثة الطبية، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين.

حضور واسع لمؤسسات المجتمع المدني

وشارك في المسيرة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني السويدية، إلى جانب نشطاء حقوقيين أوروبيين، أكدوا أن الفعاليات التضامنية ستتواصل في عدة مدن أوروبية للضغط على الحكومات من أجل اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

