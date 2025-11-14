الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير ضخمة للمبان بمدينة رفح الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة للمبان بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

 

قوات الاحتلال تشن غارات على مناطق متفرقة في غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا 170,698 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

بدورها، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”: إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط ضحايا يوميًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا قرب "الخط الأصفر"، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات.

وأوضحت منسقة الطوارئ في المنظمة كارولين سيجوين، في بيان الأربعاء، نشرته وسائل إعلام محلية أن الكثير من الفلسطينيين يخاطرون بحياتهم بالعودة لتفقد منازلهم، بينما تقع مستشفيات رئيسية ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش، ما يعقّد الوصول إلى الرعاية الطبية.

 

عرقلة إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية "يمكن تجنبها تمامًا".

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.

وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بالسماح الفوري بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية قطاع غزة غزة جيش الاحتلال العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

حسين فهمي ولبلبة على ريد كاربت“كان ياما كان في غزة” و”قطن” بـ"القاهرة السينمائي"(صور وفيديو)

بيان أمريكي عربي إسلامي بشأن قطاع غزة

توافد أبطال فيلمي “كان ياما كان في غزة” و”قطن” على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة (صور)

تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي وسماع دوي انفجارات جنوبي قطاع غزة

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads