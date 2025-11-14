مدير"الطاقة الذرية" يحضر تركيب جسم المفاعل بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية

18 حجم الخط

أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الجمعة، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيحضر حفل تركيب جسم المفاعل في الوحدة الأولى من محطة "الضبعة" النووية، الأسبوع القادم، في مصر.

وصرح ليخاتشيوف للصحفيين: "ناقشنا مع رافائيل جروسي تعاوننا في مواقع أخرى تابعة لروساتوم في الخارج، وفي مقدمتها بالطبع الفعالية المرتقبة في محطة الطاقة النووية "الضبعة" في مصر.

ومن المقرر إقامة حفل كبير، يوم الأربعاء المقبل، في مصر، وسيشارك فيه المدير العام للوكالة".

من جانبه قال جروسي عقب الاجتماع مع ليخاتشيوف في مدينة كالينينجراد الروسية "بالنسبة لروسيا، فلا شك أن "روساتوم" رائدة، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل على الصعيد الدولي أيضًا، إذ تبني منشآت نووية في مناطق عديدة من العالم لم تكن موجودة فيها من قبل.

وأهمها المشروع الذي تم ذكره سابقًا، محطة كهرباء الضبعة في مصر، التي ستكون الثانية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط التي تحصل على التقنيات النووية وقدرات توليد الطاقة النووية. وهذا يُبرز ببساطة ضرورة عملنا المشترك لتعزيز إدراك دور توليد الطاقة النووية وتطوير حلول مناسبة له لما فيه خير البشرية".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أعلن خلال زيارته إلى مصر، الاثنين الماضي، أن تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر سيجري في 19 نوفمبر الجاري.

وقال شويجو، خلال اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا، "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".

وأشار إلى أن كادرًا مصريًا يصل عدده إلى نحو 3500 شخص، فضلًا عن العديد من الشركات، يشارك في بناء محطة الطاقة النووية.

