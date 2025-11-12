برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه، 6200 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، عن توفير 6200 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع الضبعة النووي.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل مجزية للشباب ضمن المشروعات القومية الكبرى.

الوظائف المطلوبة

500 مساعد مسلح

3000 مساعد حداد

1000 فورمجي

500 نجار مسلح

1000 مساعد نجار

100 لحام أرجون

100 لحام كهرباء.

أوضحت الوزارة أن الرواتب الأساسية تبدأ من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة..

ويُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال مسؤولي التشغيل عبر أرقام الهواتف المدرجة بالإعلان الرسمي، مشيرةً إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.

