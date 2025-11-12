الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه، 6200 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، عن توفير 6200 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع الضبعة النووي.

وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل مجزية للشباب ضمن المشروعات القومية الكبرى.

 

الوظائف المطلوبة

500 مساعد مسلح

 3000 مساعد حداد

1000 فورمجي

500 نجار مسلح

1000 مساعد نجار

100 لحام أرجون

100 لحام كهرباء.

أوضحت الوزارة أن الرواتب الأساسية تبدأ من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة..

 

ويُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال مسؤولي التشغيل عبر أرقام الهواتف المدرجة بالإعلان الرسمي، مشيرةً إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضبعة النووي المشروعات القومية الكبرى بتروجيت للمشروعات البترولية فرصة عمل جديدة مدينة الضبعة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: تحرير 165 محضرا للحد الأدنى للأجور و66 مخالفة لتراخيص الأجانب خلال 24 ساعة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

بعد تداول فيديو الواقعة، ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة في مدخل عقار بجسر السويس

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة رسوم التحويلات الدولية في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

من الكبائر، الأوقاف تحذر من خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية