وكالة الطاقة الذرية: موجودون في زابوريجيا لتفادي حادثة نووية

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن الأمن والسلام في العالم يملؤهما الغموض، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

صراعات مسلحة في أوروبا

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التوترات أدت إلى صراعات مسلحة في أوروبا، مضيفًا: “نحن موجودون في زابوريجيا لتفادي حادثة نووية تضاف إلى مآسي الحرب في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية.

العلاقة بين زابوريجيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدير بالذكر أن العلاقة بين زابوريجيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجسد في أن المحطة النووية في زابوريجيا، التي تقع في أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، تخضع لتدخلات ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب المخاوف من وقوع كارثة نووية، حيث تقوم الوكالة بتقديم التقارير والتحقيقات حول الوضع .

وتقع المحطة النووية في زابوريجيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وكانت وقعت المحطة تحت سيطرة القوات الروسية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا في فبراير 2022.



وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة المسؤولة عن الرقابة والتفتيش والتحقيق في المنشآت النووية، حيث تقوم الوكالة بالإبلاغ عن التقارير المتعلقة بالوضع في المحطة، بما في ذلك حقيقة أن المحطة لا تعمل حاليًا وتحتاج إلى طاقة للحفاظ على الوقود النووي باردًا، وتسعى الوكالة إلى منع وقوع حادث نووي في المحطة، وهو ما قد يهدد السلامة والأمن الإقليميين.

