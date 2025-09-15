الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وكالة الطاقة الذرية: موجودون في زابوريجيا لتفادي حادثة نووية

رافائيل جروسي المدير
رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن الأمن والسلام في العالم يملؤهما الغموض، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

صراعات مسلحة في أوروبا

 وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التوترات أدت إلى صراعات مسلحة في أوروبا، مضيفًا: “نحن موجودون في زابوريجيا لتفادي حادثة نووية تضاف إلى مآسي الحرب في  أوكرانيا”.

 وأشار إلى أن هناك قناعة بين دول العالم بأن الطاقة النووية جزء من الحل في وجه التحديات العالمية.

 

العلاقة بين زابوريجيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 جدير بالذكر أن العلاقة بين زابوريجيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية  تتجسد في أن المحطة النووية في زابوريجيا، التي تقع في أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، تخضع لتدخلات ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب المخاوف من وقوع كارثة نووية، حيث تقوم الوكالة بتقديم التقارير والتحقيقات حول الوضع  .

 

 وتقع المحطة النووية في زابوريجيا وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، وكانت  وقعت المحطة تحت سيطرة القوات الروسية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
 
 وتعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة المسؤولة عن الرقابة والتفتيش والتحقيق في المنشآت النووية، حيث تقوم الوكالة بالإبلاغ عن التقارير المتعلقة بالوضع في المحطة، بما في ذلك حقيقة أن المحطة لا تعمل حاليًا وتحتاج إلى طاقة للحفاظ على الوقود النووي باردًا، وتسعى الوكالة إلى منع وقوع حادث نووي في المحطة، وهو ما قد يهدد السلامة والأمن الإقليميين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب في أوكرانيا الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القوات الروسية أوكرانيا رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مواد متعلقة

طهران: لا نثق بتغير مواقف واشنطن وتصريحات جروسي لتبرير ضرب منشآتنا النووية

عراقجي يتهم جروسي بالتستر على إعلان وكالة الطاقة الذرية إغلاق جميع القضايا السابقة

الأكثر قراءة

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

محمد فضل يوجه رسالة نارية تعليقا على أزمة الأهلي

السيسي يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

شروط ومؤهلات التقدم لوظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

ولي العهد السعودي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads