أخبار مصر

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي لأفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.

 

مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد

وأكد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع الشعب الأفغاني في هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى سرعة التحرك لتقديم المساعدات العاجلة، وإنقاذ المتضررين، والتخفيف من معاناتهم.

 

مجلس حكماء المسلمين يعزى شعب أفغانستان في حادث الزلزال 

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

