أمين حكماء المسلمين عن افتتاح المتحف الكبير: إنجاز حضاري جديد في سجل مصر المشرق

هنأ مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جمهوريةَ مصرَ العربيةَ قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير؛ هذا الصرح الحضاري الفريد الذي يُعدُّ أكبر متاحف العالم، ومنارةً خالدةً تُجسِّد عراقةَ الحضارة المصرية وإسهامَها العظيم في مسيرة الإنسانية عبر العصور.

المستشار محمد عبد السلام: افتتاح المتحف المصري الكبير يُمثل إنجازًا حضاريًا وثقافيًا يُضاف إلى سجل مصر المشرق

وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُمثل إنجازًا حضاريًا وثقافيًا يُضاف إلى سجل مصر المشرق، ويعكس قدرتها الدائمة على الجمع بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر، في رسالةٍ ساميةٍ تُبرز القيم الإنسانية المشتركة التي أسهمت بها الحضارة المصرية في بناء حضارة الإنسان على مرِّ الزمان.

ويُشيد مجلس حكماء المسلمين بالجهود المخلصة التي بذلتها القيادة المصرية في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يُجسّد مكانة مصر الثقافية والتاريخية، ويُعزّز دورها الرائد في ترسيخ الحوار بين الحضارات، والتواصل بين الشعوب من أجل مستقبلٍ يسوده السلام والمعرفة والتفاهم المتبادل، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يوفقها لمزيدٍ من العطاء الحضاري والإنساني.

