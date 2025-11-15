تعديل سيناريو الكينج، علاقة جديدة بين محمد إمام وحنان مطاوع

السبت 15 نوفمبر 2025
علمت فيتو من أحد المقربين من أسرة مسلسل “الكينج” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أنه تم التعديل على سيناريو العمل، وخاصة شخصية الفنانة حنان مطاوع، بأن تصبح شقيقته بعد أن كانت الصديقة المقربة له، وتربطها به قصة حب من طرف واحد خلال أحداث العمل.
 

قصة مسلسل الكينج 2025

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شيق حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية، ويواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها، ويقوم بالنصب عليهم مما يجعله مُطاردا منهم طوال أحداث العمل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الكينج" في 30 حلقة على قناة MBC مصر، وتعمل الشركة المنتجة على استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا للإعلان عن موعد بدء التصوير. 

المسلسل من إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، وتأليف محمد صلاح العزب، وتعاقد على العمل الفنانان حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة.

الجريدة الرسمية