رياضة

دقيقة حدادا على روح محمد صبري قبل انطلاق ودية مصر والجزائر

محمد صبري نجم الزمالك
محمد صبري نجم الزمالك الراحل، فيتو
محمد صبري، شهدت مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره الجزائري، وقوف الفريقين دقيقة حدادا على روح نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير.

وعبر عدد كبير من الجماهير واللاعبين عن حزنهم لرحيل الكابتن محمد صبري، مؤكدين أنه كان يتمتع بأخلاق طيبة ومسيرة مشرفة داخل الملاعب وخارجها.

وشهدت مواقع التواصل حالة من الحزن والدعاء للراحل، وسط رسائل مواساة لأسرته ومحبيه بعد الحادث الأليم.

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد وفاة محمد صبري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لنادي بلبيس الرياضي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة في حادث أليم.

مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث سير مروع 

وكان صبري قد لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، حيث اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

