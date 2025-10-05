الأحد 05 أكتوبر 2025
البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

قدَّم مجمع البحوث الإسلامية التهاني إلى المصريين قيادةً وشعبًا، وإلى أبطال القوات المسلَّحة الباسلة؛ بمناسبة الذِّكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الخالدة التي سجَّل فيها التاريخ بطولة الجندي المصري وإيمانه، وأثبتت أنَّ مصر بلدٌ لا يُقهَر ما دام أبناؤها متمسِّكين بوَحدتهم وإيمانهم.

البحوث الإسلامية:  انتصار أكتوبر كان نصرًا عسكريًّا وإيمانيًّا وروحيًّا

وأكد المجمع أنَّ انتصار أكتوبر كان نصرًا عسكريًّا وإيمانيًّا وروحيًّا، تجلَّت فيه معاني الصبر والثبات والتوكُّل على الله؛ إذْ سطَّر أبناء القوات المسلَّحة صفحاتٍ خالدةً مِنَ البطولة والفداء، وقدَّموا أرواحهم رخيصةً في سبيل الله والوطن.

 التضحياتِ العظيمةَ التي قدَّمها رجال القوات المسلَّحة المصريَّة 

وثمن المجمع التضحياتِ العظيمةَ التي قدَّمها رجال القوات المسلَّحة المصريَّة عبر تاريخهم الطويل دفاعًا عن كرامة الوطن وحمايةً لأرضه، مؤكِّدًا أنَّ هذه الذِّكرى تمثِّل مناسبةً لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، وغَرْس روح الانتماء والفداء في نفوس الأجيال الجديدة.

ودعا المجمع أبناء الوطن جميعًا إلى استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الرَّاهنة؛ بالعمل المخلِص، والعطاء المتواصل، والتمسُّك بالقِيَم الأصيلة التي قامت عليها هذه الأمَّة، سائلًا الله -تعالى- أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل سوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

