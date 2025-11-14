صديق "مهندس كرموز" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتله (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسكندرية مقتل المهندس عبدالله أحمد الحمصاني على يد زميله، إثر إطلاق نار بالقرب من الموقف الجديد وسط المدينة، في حادث أحدث صدمة واسعة بين أسرته وأصدقائه.

وأجرت فيتو بثًا مباشرًا مع المهندس جمال الصباغ، أحد أصدقاء المجني عليه، من أمام مشرحة كوم الدكة، حيث كشف تفاصيل اللحظات الأولى بعد علمه بالحادث، مؤكدا أن علاقة صداقة وأخوة قوية كانت تربطه بالمجني عليه منذ سنوات، وأنه كان مثالًا للأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة بين زملائه، إذ كان يعمل مهندس بترول ومندوب مبيعات في أحد توكيلات السيارات بالموقف الجديد.

وقال الصباغ إنه تلقى الخبر في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، بعد اتصال من زوجة المجني عليه تستفسر عن سبب تأخر زوجها. وأضاف أنها أخبرته لاحقًا بتلقيها اتصالًا من أحد الأشخاص بنيابة محرم بك يُبلغها بتعرض زوجها لحادث ويدعوها للحضور فورًا.

وأضاف: "عندما توجهنا إلى النيابة علمنا بتفاصيل ما حدث وشعرت بعدها بالصدمة والانهيار"، مشيرًا إلى أنه بادر بإبلاغ شقيق المجني عليه المقيم في القاهرة بما جرى.

وأوضح الصباغ أن المجني عليه كان يشكو له منذ فترة من تصرفات الجاني، الذي كان يكنّ له الحقد والغيرة منذ أيام الدراسة الجامعية، وكان يسيء إليه وإلى أسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه نصحه مرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذه التجاوزات.

تحقيقات موسعة وقرارات نيابية

وأمر المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بفتح تحقيقات موسّعة في الواقعة، بينما بدأت نيابة كرموز الجزئية مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد غازي، وبحضور المستشار محمد أسامة وسكرتير النيابة حسام الدين أحمد.

وأمرت النيابة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان قبل التصريح بالدفن، والاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة، والتحفظ على السلاح الناري، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، والذي زعم بعض رواد التواصل الاجتماعي أن المجني عليه "مهندس كيمياء نووية"، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادث فور وقوعه.

وذكرت الوزارة أن بلاغًا ورد في 12 نوفمبر يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على آخر وفراره بالسيارة، وأن الفحص كشف وقوع مشاجرة بين الطرفين، انتهت بإطلاق الجاني النار على صديقه السابق.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم، وتبيّن أنه مهندس مقيم بالدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بمصحة. كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكدت التحريات وجود صداقة قديمة بين الجاني والمجني عليه منذ الدراسة، وأن خلافًا نشب بينهما عقب تعدّي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بين الطرفين قبل أسابيع، إلا أن المتهم قرر الانتقام بعد تعنيفه من قبل والده بسبب الشكوى المقدمة ضده.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات المتعلقة بالواقعة.

