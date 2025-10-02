الخميس 02 أكتوبر 2025
شيخ الأزهر يستقبل محاربة السرطان والإعاقة بسوهاج ويكرمها

شيخ الازهر، فيتو
شيخ الازهر، فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محاربة السرطان والإعاقة الطالبة المتفوقة آية السيد مهني، الأولى على محافظة سوهاج في الشهادة الإعدادية كفيف، بنسبة 99.6٪.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر  قيادات الأزهر بالتكفل بحالة الطالبة آية مهنى، ودراسة كل ما تحتاجه وتلبية كل مطالبها في أسرع وقت، فضلًا عن منـحها مكافأة مالية تقديرًا لتفوقها، بالإضافة إلى إعانة شهرية من الحسابات الخاصة بالأزهر، وتيسير انتقالها من سوهاج إلى القاهرة لتلقي علاج السرطان في مستشفى 57357.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الطالبة آية مهنى، ضربت المثل في التحدي والإصرار على مواصلة الحياة والحرص على طلب العلم وعدم الاستسلام رغم ظروفها الصحية الصعبة والتحديات الجسام التي واجهتها، مشيرًا إلى أن الأزهر يفخر بهذا النموذج الملهم ويعتبرها رمزًا للأمل والنجاح والإصرار وأنموذجا يقتدى به في التمسك بالثقة في الله.

يذكر أن "آية" فقدت بصرها عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالصعاب، لكنها لم تستسلم وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة وتحقق المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج في امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية.

