الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وسويسرا في مونديال الناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، نظيره السويسري، اليوم الجمعة، في دور الـ32 بمونديال الناشئين، المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري. 

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وسويسرا فى مونديال الناشئين

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

وأسفرت المواجهات التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين عن وقوع منتخب مصر ثالث المجموعة الخامسة في مواجهة منتخب سويسرا أول المجموعة السادسة في الجولة الإفتتاحية بالأدوار الإقصائية.

منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
منتخب سويسرا للناشئين، فيتو

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين الثالثة عصر اليوم الجمعة، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة. 

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر وجاءت على النحو التالي:

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد  بلجيكا

مصر ضد  سويسرا

أيرلندا ضد  كندا

المغرب ضد  الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد  باراجواي

فرنسا ضد  كولومبيا

تونس ضد  النمسا

إنجلترا ضد  كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد  كوريا الشمالية

اليابان ضد  جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد  التشيك

كرواتيا ضد  أوزبكستان

السنغال ضد  أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي منتخب مصر منتخب الشباب

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمنتخب الناشئين أمام سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما

محسن صالح يكشف سبب فشل منتخب الشباب بكأس العالم وبديل أسامة نبيه

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (صور)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية