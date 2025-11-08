مصطفى كامل: إسماعيل الليثي ما زال في غيبوبة وحالته حرجة للغاية

18 حجم الخط

إسماعيل الليثي، كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، آخر مستجدات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، مؤكدًا أن حالته حرجة للغاية.

تفاصيل الوضع الصحي لـ إسماعيل الليثي

قال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اَخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة “النهار”: "كنت متخيل أن الأمر حادث بسيط، لكن الوضع بالغ الخطورة، والحالة غير مستقرة على الإطلاق"، مؤكدًا أن الليثي الآن في غيبوبة ولا يملك القدرة على النطق، ولم يظهر أي تحسن.

تدهور الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

وأضاف: "معي التقرير الطبي للحالة والوضع ليس جيدًا على الإطلاق، وندعو له بالشفاء، وهو الآن بين يدي الله".

استحالة النقل لمستشفى آخر

أوضح نقيب الموسيقيين أن نقل المطرب إلى مستشفى آخر غير ممكن في ظل تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أن الفريق الطبي يبذل أقصى جهده للحفاظ على حياته، والدعاء هو الخيار الوحيد في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا على كفاءة الخدمة الصحية التي تقدمه له في مستشفى ملوي.

في وقت سابق، أكدت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل أنها تتابع الحالة الصحية للفنان بشكل مستمر، حيث تواصل النقيب مع نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا حسن عبد العزيز الذي أوضح أن النقابة وفرت سريرًا خاصًا للعناية المركزة للفنان، وتتكفل بكافة احتياجاته الطبية حتى تمام شفائه.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «الحالة مستقرة حاليًا وتحتاج فقط لمتابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، والفنان إسماعيل الليثي يتلقى رعاية طبية كاملة، والنقابة تتابع كل التفاصيل مع أسرته لحظة بلحظة».

وطلبت نقابة المهن الموسيقية من جمهور ومحبي الفنان بالدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة أن النقابة لن تدخر جهدًا في تقديم أي دعم طبي أو مادي لحالته حتى يتجاوز هذه الأزمة.

