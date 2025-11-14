شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي الـ 15 لاتحاد النحالين العرب بمشاركة إقليمية ودولية

18 حجم الخط

تستضيف مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2025 فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، تحت رعاية رسمية من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "تربية النحل في مواجهة التحديات الحديثة"، ويرأسه فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، بمشاركة واسعة من الخبراء والنحالين، ويناقش التحديات البيئية وتأثيرها في القطاع وتطورات الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في تربية النحل.

وقال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب إن الاتحاد يعد بكيانا مهنيا تأسس عام 1994 تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ليضم في عضويته 15 دولة عربية، وأن الاتحاد أعاد تنظيم أوضاعه عام 2016 وفق اللائحة الموحدة للاتحادات النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قبل انضمامه رسميًا للمجلس في مايو 2017.

وأكد أن الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد تتضمن تطوير مهنة تربية النحل والمحافظة على الثروة النحلية العربية، رفع كفاءة العاملين وتعظيم العائد من طائفة نحل العسل، إلى جانب دعم البحث العلمي وإنشاء معامل لفحص الطوائف ومنتجات العسل، وتعزيز دور المرأة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض، وتشجيع إنشاء الجمعيات المتخصصة.

وأضاف بحيري أن الاتحاد يعمل على نشر المعرفة العلمية الحديثة وتوظيف التقنيات الذكية في تطوير قطاع تربية النحل، بما في ذلك برامج الذكاء الاصطناعي التي أطلقها الاتحاد لتحسين التغذية والإنتاجية، كما نحرص على تعزيز التعاون العربي - العربي من خلال مشروعات مشتركة، واتفاقيات مع مراكز بحثية دولية، ورفع كفاءة النحالين عبر برامج تدريب متقدمة داخل الوطن العربي وخارجه.

وشهد الاتحاد خلال عامي 2022–2024 مشاركة فاعلة في عدة فعاليات دولية، من بينها، المنتدى الإقليمي للمزارعين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بتونس 2022، ومؤتمر بحث تأثير التغيرات المناخية على الزراعة بدول المتوسط، ومؤتمر “Bee & Human” في موسكو 2025.

كما أطلق الاتحاد نظاما حديثا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة التغذية، ووقع بروتوكولات تعاون مع جهات بحثية في سلوفينيا لتطوير السلالات وتحسين إنتاج الغذاء الملكي، إلى جانب إرسال بعثة استكشافية إلى الصين عام 2024 لبدء برامج تدريب مشتركة في 2025.

أما عن المؤتمر فهو يتناول 4 محاور رئيسية تشمل، الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في تربية النحل، والتحديات البيئية وسبل التكيف، وتطوير إنتاج وتسويق منتجات النحل وتعزيز القيمة المضافة، وتدريب الجيل الجديد من النحالين.

كما يتضمن المؤتمر ملتقى علميًّا، ومعرضًا دوليًّا لمستلزمات تربية النحل، وورش عمل متخصصة، ومسابقة جائزة العسل العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.