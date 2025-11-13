الخميس 13 نوفمبر 2025
مصرع طفل غرقا في بركة مياه زراعي بالوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، غرقا في بركة مياه راكدة بقرية تابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع الطفل اسلام أحمد هاشم إبراهيم، ٥ أعوام، ومقيم قرية بئر ٢ التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة غرقا في بركة مياه راكدة للصرف الزراعي.

جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

