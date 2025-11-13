الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسن مكي: لا يمكن تقييم تجربة عبد الرؤوف من خلال القمة فقط

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
18 حجم الخط

 أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن أحمد عبد الرؤوف من المدربين المميزين الذين يمتلكون فكرًا فنيًا جيدًا، متمنيًا له التوفيق في مهمته الحالية مع الفريق.

وأوضح مكي خلال مداخلة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجهاز الفني الوقوف بدقة على نقاط القوة والضعف داخل صفوف الزمالك من أجل تحقيق الاستقرار الفني.

وأشار إلى أنه لا يمكن تقييم تجربة أحمد عبد الرؤوف من خلال مباراة القمة فقط، نظرًا للظروف الصعبة التي تولى فيها قيادة الفريق، مؤكدًا أن طريقة لعبه تحتاج إلى إمكانيات كبيرة من اللاعبين حتى تظهر بصماته بالشكل الأمثل.

وأتم: "عبد الرؤوف يملك شخصية قوية للتحكم في الأمور الفنية داخل الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد حسن مكي الزمالك احمد عبد الرؤوف قناة نادي الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

مرتضى منصور: القضاء الإداري ضم دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك لدعواي الأصلية

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

شوط أول سلبي بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في ملحق كأس العالم 2026

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية