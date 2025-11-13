نصر إبراهيم: الزمالك تعطل فنيًا في وجود فيريرا

18 حجم الخط

أكد نصر إبراهيم أن الثقة في لاعبي الزمالك لا يجب أن تهتز، مشددًا على أن المجموعة الحالية تمتلك ما يكفي من الجودة لتغيير الواقع سريعًا داخل الملعب.

وأشار إلى أن شيكو بانزا لاعب يملك مميزات خاصة، لكن المطلوب هو صهر قدراته داخل المنظومة الجماعية حتى يظهر تأثيره الحقيقي مع الفريق.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد أبو العلا أن وسط ملعب الزمالك مليء بالعناصر المميزة، مؤكدًا: "لا أرى أفضل منهم في الكرة المصرية حاليًا"، وهو ما يعكس قناعته بجودة القوام الفني المتاح.

وشدد نصر إبراهيم على أن لاعبي الزمالك أمامهم مسؤولية كبيرة لمصالحة الجماهير وإعادة الثقة من جديد داخل المدرجات.

ورفض الحديث عن صفقات يناير في هذا التوقيت، معتبرًا أن التركيز على سوق الانتقالات الآن يؤثر مباشرة على ذهن اللاعبين، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للدعم والاستقرار.

وأعلن دعمه الكامل لتجربة أحمد عبد الرؤوف، قائلًا إن المدرب الشاب يحتاج فقط لبيئة هادئة ودعم حقيقي ليقدم أفضل ما لديه.

واختتم بأن الزمالك تعطل فنيًا في وجود فيريرا، وهو ما انعكس على النتائج، ليبدأ الفريق الآن رحلة استعادة التوازن تحت قيادة جديدة.

