أسعار سيارات ألفاروميو ستلفيو 2026​ في مصر

سيارات ألفاروميو.. كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لعلامة ألفاروميو الإيطالية الفاخرة، عن وصول الطرازات الجديدة والمحدّثة من أيقونة الأداء الإيطالي، ألفا روميو ستلفيو طراز عام 2026، وذلك حصريًا لعملائها في مصر.​

يمثل إطلاق طرازات MY2026 فصلًا جديدًا من التطور الإيطالي، حيث تجمع الطرازات الجديدة بين التصميم الجريء والأداء الرياضي الذي لا مثيل له، وتأتي بمزيج من التحسينات التي تعزز من جاذبيتها، وأبرزها هو تقديم خيارات ألوان جديدة وحصرية:​

وتعود ألفا روميو بجرأة لتقدم اللون الأخضر المميز. يعد هذا اللون من الألوان التراثية المحبوبة للعلامة، ويأتي بعد سنوات من الغياب، ليمنح السيارات طابعًا رياضيًا وفخمًا فريدًا.​



لون "لوناري الأبيض" (Lunare White): يتم تقديم هذا اللون الأبيض القمري الفاخر حصريًا، ليضيف لمسة من الأناقة النقية والراقية التي تلائم فئة الـSUV الفاخرة.​



أسعار طرازات ألفا روميو ستلفيو 2026​:

يصل سعر الفئة الأولى 3,650,000​ ألف جنيه

يصل سعر الفئه الثانيه Veloce​ نحو 3,390,000​ ألف جنيه

​ مواصفات طرازات قوادريفوليو “سوبر سبورت”



تجمع نسخة قوادريفوليو سوبر سبورت الحصرية المحدودة من سيارتي جوليا وستلفيو خبرة مائة عام من أبحاث التميز التقني الذي تم تنفيذه على سيارات السباق والسيارات التي تخرج من خط الإنتاج. يوفر محرك V6 سعة 2,9 لتر قوة تبلغ 520 حصانًا ويقترن بالترس التفاضلي الميكانيكي محدود الانزلاق.

ويأتي استخدام هذا الترس التفاضلي بفضل عمليات الضبط خلال تجربة تصميم سيارة “جوليا جي تي إيه”، ويعتبر تقنية مهمة تساهم في تحسين السحب وديناميكية السيارة، وتعزز نقل عزم الدوران للعجلات مع زيادة الثبات والرشاقة عند تجاوز المنعطفات بسرعة.

