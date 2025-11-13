مصرع طفلتين في انهيار منزل بقنا

الخميس 13 نوفمبر 2025
 انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، جثتي طفلتين لقيتا مصرعهما، إثر انهيار منزل بقرية الحراجية بمركز قوص جنوب قنا، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لموقع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارًا من مرفق الحماية المدنية بقوص عن انتشالها لجثمان طفلتين هما رانا محمد إبراهيم تبلغ من العمر 10 سنوات وشقيقتها ريناد وتبلغ من العمر  12 سنة، في انهيار منزل قديم من الطوب اللبن مكون من طابقين بالقرب من المدرسة الإعدادية بالحراجية بمركز قوص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

