مصرع طفلتين في انهيار منزل بقنا

18 حجم الخط

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، جثتي طفلتين لقيتا مصرعهما، إثر انهيار منزل بقرية الحراجية بمركز قوص جنوب قنا، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لموقع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت إخطارًا من مرفق الحماية المدنية بقوص عن انتشالها لجثمان طفلتين هما رانا محمد إبراهيم تبلغ من العمر 10 سنوات وشقيقتها ريناد وتبلغ من العمر 12 سنة، في انهيار منزل قديم من الطوب اللبن مكون من طابقين بالقرب من المدرسة الإعدادية بالحراجية بمركز قوص.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.