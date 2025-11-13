الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

معارضة واسعة لمشروع قرار أمريكي بمنح تفويض أممي لقوة استقرار دولية في غزة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، والمتعلق بمنح تفويض أممي لقوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، يواجه اعتراضات قوية من كل من روسيا والصين إضافة إلى عدد من الدول العربية.

 

سر رفض روسيا والصين للمشروع الأمريكي بشأن غزة

وتشير التقارير إلى أن الخلافات تتركز حول طبيعة التفويض المقترح، وآليات نشر القوة الدولية، ومدى تأثيرها على الوضع السياسي والميداني داخل غزة، وهو ما يضع المشروع الأمريكي أمام تحديات كبيرة قد تعرقل تمريره في مجلس الأمن.

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
 

مشروع قرار أمريكي جديد بشأن غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع بغزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا.
 

ويوضح مشروع القرار المعدل  أن سلطة مجلس السلام وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين.

إزالة منظومة دفاع جوي من الحدود مع غزة

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير بثته اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإزالة منظومة دفاع جوي كانت مثبتة على طول السياج الحدودي لقطاع غزة، دون الكشف عن الأسباب المباشرة لهذه الخطوة التي تأتي في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية.

تجميد منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد

وفي سياق متصل، أفادت القناة 24 الإسرائيلية بأن الجيش قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بُعد المنتشرة على الحدود مع غزة، وذلك بعد فشلها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

صافرات الإنذار تدوي مجددًا في غلاف غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صافرات الإنذار في كل من سديروت ومفلاسيم في منطقة غلاف غزة، وسط مخاوف من تجدد الهجمات الصاروخية أو التوترات الأمنية على الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة مجلس الامن الولايات المتحدة قطاع غزة روسيا الدول العربية القوة الدولية المشروع الامريكي

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

وزير الخارجية: تثبيت وقف النار في غزة ونشر قوة دولية أبرز أولوياتنا

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

شوط أول سلبي بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في ملحق كأس العالم 2026

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads