معارضة واسعة لمشروع قرار أمريكي بمنح تفويض أممي لقوة استقرار دولية في غزة

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، والمتعلق بمنح تفويض أممي لقوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، يواجه اعتراضات قوية من كل من روسيا والصين إضافة إلى عدد من الدول العربية.

سر رفض روسيا والصين للمشروع الأمريكي بشأن غزة

وتشير التقارير إلى أن الخلافات تتركز حول طبيعة التفويض المقترح، وآليات نشر القوة الدولية، ومدى تأثيرها على الوضع السياسي والميداني داخل غزة، وهو ما يضع المشروع الأمريكي أمام تحديات كبيرة قد تعرقل تمريره في مجلس الأمن.

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.



مشروع قرار أمريكي جديد بشأن غزة

وأكدت التقارير أن مشروع القرار يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع بغزة ويحث جميع الأطراف على تنفيذها فورا.



ويوضح مشروع القرار المعدل أن سلطة مجلس السلام وإشرافه على قطاع غزة سيكونان انتقاليين.

إزالة منظومة دفاع جوي من الحدود مع غزة

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير بثته اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإزالة منظومة دفاع جوي كانت مثبتة على طول السياج الحدودي لقطاع غزة، دون الكشف عن الأسباب المباشرة لهذه الخطوة التي تأتي في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية.

تجميد منظومات الرصد وإطلاق النار عن بعد

وفي سياق متصل، أفادت القناة 24 الإسرائيلية بأن الجيش قرر تجميد عمل ما تبقى من منظومات الرصد وإطلاق النار عن بُعد المنتشرة على الحدود مع غزة، وذلك بعد فشلها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

صافرات الإنذار تدوي مجددًا في غلاف غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صافرات الإنذار في كل من سديروت ومفلاسيم في منطقة غلاف غزة، وسط مخاوف من تجدد الهجمات الصاروخية أو التوترات الأمنية على الحدود.

